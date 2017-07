Frankfurt (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen.Der Logistikkonzern habe Potenzial, mittelfristig noch deutlich stärker zu wachsen, schrieb Analyst Andy Chu in einer Studie vom Mittwoch und verwies auf die Sparte DHL Express und Paket. Getrieben durch die Entwicklungen im elektronischen Handel rechnet Chu hier sowohl in Deutschland als auch in Europa mit strukturellem Wachstum, das mittelfristig den Markt überraschen dürfte./ck/bek

