Frankfurt - Rohstoffe tendierten im Juni seitwärts, die Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren waren dabei jedoch groß, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniCommodities (ISIN LU0249045476/ WKN A0JJ57).Während Industriemetalle fünf Prozent hätten zulegen können, habe der Energiesektor 2,4 Prozent eingebüßt. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar hätten Rohstoffe letztlich 0,2 Prozent an Wert gewonnen.

