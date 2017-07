Amazon hat an seinem diesjährigen Prime Day einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt. Der Vorjahresrekord wurde beim Verkaufsumsatz sogar um satte 60 Prozent übertroffen. Mehr dazu von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Zudem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.