Der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist tot. Das teilten chinesische Behörden am Donnerstag mit.

Liu war im Dezember 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Im Juni war er in ein Krankenhaus verlegt worden, weil er an Leberkrebs im Endstadium litt. Die Bundesregierung hatte zuletzt eine Behandlung des an Krebs erkrankten Aktivisten angeboten. Der Friedensnobelpreis war dem Schriftsteller, Systemkritiker und Menschenrechtler im Jahr 2010 verliehen worden.