Die Deutsche Börse hat am Mittwoch außerplanmäßige Änderungen im MDAX-Index bekannt gegeben. Mit der Abspaltung der METRO Wholesale & Food Specialist AG von METRO AG ist auch eine Anpassung im MDAX-Index notwendig. Die Aktie der METRO Wholesale & Food Specialist AG wird deshalb am 13. Juli 2017 für einen Tag in MDAX aufgenommen. Diese Anpassung gewährleistet, ...

