HAMBURG (dpa-AFX) - Der Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne erhöht seinen Anteil an der Linienreederei Hapag-Lloyd um gut 3 Prozentpunkte auf 17,6 Prozent. Die Kühne Holding AG nutze die Chance, die sich durch den Anteilsverkauf des Reisekonzerns Tui geboten habe, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die Holding hält den wesentlichen Teil der Kühne-Anteile. "Unser erneutes Engagement unterstreicht das Vertrauen in die erfolgreiche Weiterentwicklung der Reederei", sagte Holding-Chef Karl Gernandt. Die fortschreitende Konsolidierung in der Schifffahrt biete Hapag-Lloyd neue Wachstumsperspektiven und stärke deren Position unter den bedeutendsten Reedereien der Welt.

Damit gehört Hapag-Lloyd nunmehr zu 22,6 Prozent der chilenischen Reederei CSAV, zu 17,6 Prozent Kühne und seiner Holding-Gesellschaft, zu 14,9 Prozent Hamburg, zu 14,4 Prozent Katar und zu 10,1 Prozent Investoren aus Saudi-Arabien. Der Streubesitz liegt bei 20,4 Prozent. Die Kühne Holding ist Mehrheitseigner der Speditionsgesellschaft Kühne+Nagel und hält einen gut 20-prozentigen Anteil an dem Waggonvermieter und Schienenlogistiker VTG sowie Immobilien in mehreren Ländern und zwei Luxushotels./egi/DP/stw

