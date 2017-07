Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Franken belassen. Der Industriekonzern habe im zweiten Quartal keine Großaufträge veröffentlicht, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Donnerstag. ABB könne dies aber zu einem späteren Zeitpunkt tun und sie ins zweite Quartal zurückdatieren, wie bereits in vergangenen Quartalen geschehen. Das würde seinen Schätzungen Auftrieb geben. Vorher dürfte es am Markt jedoch keine höheren Prognosen geben./bek

ISIN: CH0012221716