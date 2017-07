Der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist tot. Der an Leberkrebs erkrankte Dissident starb an mehrfachem Organversagen, wie die chinesische Justiz am Donnerstag mitteilte.

