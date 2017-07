München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Hinter der interaktiven "Wer weiß denn sowas?"-Spielewand verbergen sich auch in dieser Woche wieder jede Menge skurrile, unglaubliche und überraschende Fragen aus zwölf Kategorien. Und es gibt wieder jede Menge spannende Teams, die um Bares für ihre Unterstützer spielen.



Am Dienstag, 18. Juli 2017, kommt es zum sportlichen Aufeinandertreffen von Dieter Kürten und Marcel Reif. Klar, dass die beiden beim Thema "Sport" sattelfest sind, aber wie schlagen sich Sport-Moderatoren-Legenden, wenn es um Praktisches und Nützliches für den Haushalt geht?



Bei "Kaum zu glauben!" sind sie gemeinsam in einem Team, bei "Wer weiß denn sowas?" spielt und rätselt jeder für seine Seite: Stephanie Stumph und Hubertus Meyer-Burckhardt wetteifern am 20. Juli 2017 um die besten Antworten auf knifflige Fragen.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 17. bis 21. Juli 2017 im Überblick:



Montag, 17.7. - Frauenfußball Dienstag, 18.7. - die Sport-Moderatoren-Legenden Dieter Kürten und Marcel Reif Mittwoch, 19.7. - die Comedians Max Giermann und Mirja Boes Donnerstag, 20.7. - die Schauspielerin Stephanie Stumph und der Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt Freitag, 21.7. - Frauenfußball



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/5900 23876, E-Mail:agnes.toellner@DasErste.de bibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.de Fotos über www.ard-foto.de