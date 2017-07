Mainz (ots) - Samstag, 15. Juli 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Andreas Klinner



Nach den Hamburger Randalen - Kommen die Täter ungestraft davon? Ein Jahr nach dem Putschversuch - Angst und Zwist unter Deutschtürken Wisente im Wald - Streit um Auswilderung im Sauerland Hammer der Woche - Kaputte Landstraße nur halb saniert



Samstag, 15. Juli 2017, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Sommerbegegnung - Unterwegs mit Normalo TV Zwei Potsdamer Jungs ärgerten sich so sehr über die Probleme behinderter Menschen im Alltag, dass sie "Normalo TV" gründeten. Udo Sist moderiert, Gerald Behnke dreht und schneidet. Im Sommer haben die beideni nur einen Wunsch: raus aus dem Berliner Kiez - die Hotspots von München sehen, dabei testen, was anderen selbstverständlich erscheint: Bahnfahren, Sightseeing-Bus, Hofbräuhaus. Das wird eine Sommerbegegnung mit Hindernissen.



Samstag, 15. Juli 2017, 18.00 Uhr



ML mona lisa Moderation: Barbara Hahlweg und Alexander Mazza



Leben wie ich will Einen neuen Körper annehmen, die gleichgeschlechtliche Liebe leben oder sich auf künstlichem Weg den Kinderwunsch erfüllen. All das ist möglich geworden, doch der Weg war steinig.



Wie für Leon, der sich als Sonja im falschen Körper geboren fühlte. ML hat ihn begleitet, als er sich für eine Geschlechtsumwandlung entschieden hat und ein neues Leben für ihn begann. Auch für Krzysztof Charamsa war nach dem Outing alles anders: Der Kaplan aus Polen machte seine Liebe zu einem Mann öffentlich, danach wurden ihm sämtliche kirchlichen Ämter entzogen. Und: "Social Freezing" als Lebenskonzept. Isabelle will Karriere machen und sich ihren Kinderwunsch erst später erfüllen. Dank moderner Fortpflanzungsmedizin können befruchtete Eizellen aufbewahrt werden. Für eine spätere Schwangerschaft.



Missbrauchsskandale und Aufklärungsnot Immer wieder hat ML über Missbrauch berichtet. Ein Tabuthema, das Anfang 2010 die ganze Republik erschütterte: Kloster Ettal, Odenwaldschule, Canisius-Kolleg - Unfassbares kam ans Licht. ML engagierte sich für Opferhilfe und Opferschutz, war dabei, als der "Runde Tisch" im Auftrag der Bundesregierung seine Aufklärungsarbeit aufnahm. Auch Königin Silvia von Schweden stellte bei ML ihr Projekt "Barnahus" vor, mit dem sie sich um missbrauchte Kinder kümmert und versucht, Missbrauchstaten schon im Vorfeld zu verhindern.



Dauerbrenner: Frauen im Fokus Alltagsprobleme Alleinerziehender, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gleicher Lohn für Frauen. Die Liste der Themen, die ständig auf der Agenda stehen, ist lang. ML hat sich gekümmert.



Der neue Mann Ein Frauenversteher, ein Macho oder irgendwie beides? Herauszufinden, was Frauen sich wünschen und Männer wirklich wollen, war noch nie einfach. ML hat die Entwicklung mitverfolgt.



Hinterm Rampenlicht - Teil 2 Matthias Schweighöfer, Christine Kaufmann, Olivia Jones - auch sie und viele andere Prominente öffneten ihre Türen für ML. Mit Witz und Charme ließen sie uns hinter die Kulissen blicken.



ML hat geholfen Tsunami-Opfer, die Hilfe brauchten. Christian, der seine Mutter in Rumänien suchte. Bärbel, die ihren Vater in Russland vermisste. Flüchtlinge, die auf Hilfe hofften. ML setzte sich ein.



Sonntag, 16. Juli 2017, 9.05 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Fünf Sterne Menschlichkeit Das "Seehörnle" am Bodensee ist ein integratives Hotel und Restaurant. Es ist eines von rund 45 Hotels in Deutschland, in denen Menschen mit und ohne Hilfebedarf zusammenarbeiten. Das "Seehörnle" erhält in allen Onlineportalen in puncto Atmosphäre Bestnoten. Der Gast ist hier König, aber auch alle Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Diese Herzlichkeit erleben alle als Gewinn. "sonntags" schaut hinter die Kulissen.



Sonntag, 16. Juli 2017, 12.00 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Live aus dem Sendezentrum in Mainz



"All you need is love" heißt es diese Woche. Der "Fernsehgarten" widmet sich dieses Mal dem schönsten aller Themen und lässt die Liebe hochleben. Gäste: KLUBBB3, Nicole, Allessa, Brings, Oliver Thomas, Maite Kelly, Vincent Gross, Vicky Leandros, Truck Stop & Stefanie Hertel und andere.



Sonntag, 16. Juli 2017, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König



Frauen-Fußball: EM, Gruppe B - Vorbericht: Deutschland - Schweden Behindertensport: IPC-WM, Leichtathletik - Aktueller Bericht aus London Rad: Tour de France, 15. Etappe - Aktuelle Reportage Formel 1: Großer Preis von Großbritannien - Zusammenfassung aus Silverstone



Sonntag, 16. Juli 2017, 0.20 Uhr



Peter Hahne



Thema: Nach Hamburg und G20 - Sind wir auf dem linken Auge blind?



Gäste: Prof. Klaus Schroeder - FU Berlin, Extremismusforscher Frank Tempel - LINKE-MdB und Ex-Polizist



