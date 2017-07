Die amerikanische Niederlassung des insolventen Photovoltaik-Herstellers Solarworld erhält von seinen Kreditgebern sechs Millionen Dollar. Gleichzeitig erlauben sie den Verkauf von nicht operativen Vermögenswerten, um wieder flüssig zu werden.Die in Hillsboro in Oregon ansässige Solarworld Americas teilte am Mittwoch mit, dass sie eine sofortige Finanzspritze ihrer Kreditgeber in Höhe von sechs Millionen Dollar erwartet. Das Geld soll es der US-Tochter des insolventen deutschen Herstellers ermöglichen, die Geschäfte im Jahr 2017 und darüber hinaus weiterzuführen. In einer kurzen Pressemitteilung ...

