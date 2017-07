Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) hält am Donnerstag, dem 10. August 2017 eine Telefonkonferenz und einen Webcast ab, um die Finanzergebnisse des Unternehmens im 2. Quartal 2017 zu diskutieren. Die Telekonferenz beginnt um 8:30 Uhr Eastern Time (USA) und wird von Randall Stuewe (CEO und Vorstandsvorsitzender) sowie Patrick Lynch (EVP und Chief Financial Officer) moderiert. Zur weiteren Veranschaulichung der offiziellen Präsentation vom Management stellt das Unternehmen auf seiner Website unter "Investor Relations" zusätzlich eine Folienpräsentation bereit. Die zugehörige Pressemitteilung wird nach Börsenschluss am 9. August 2017 veröffentlicht.



Aufgrund der erfahrungsgemäß hohen Anruferzahl bietet das Unternehmen den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über den folgenden Link im Voraus zu registrieren: http://dpregister.com/10109759



Registrierte Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit einem Kalendereintrag und die Konferenz-Telefonnummer mit PIN, sodass sie sich am 10. August 2017 direkt einwählen können.



Teilnehmer, die sich nicht im Voraus registrieren möchten, können 844-868-8847 (von den USA aus) oder 412-317-6593 (von allen anderen Ländern aus) anrufen und um Weiterleitung zur Darling Ingredients-Telekonferenz bitten. Zwei Stunden nach Abschluss der Telekonferenz und bis zum 17. Oktober 2017 steht eine Aufzeichnung der Konferenz zur Verfügung. Diese ist über 877-344-7529 (USA), 855-669-9658 (Kanada) und 412-317-0088 (international) mit dem Zugangscode 10109759 abrufbar. Der Live-Webcast und die archivierte Aufzeichnung sind außerdem auf der Unternehmenswebsite verfügbar unter http://ir.darlingii.com.



Informationen zu Darling



Darling Ingredients Inc. ist der weltweit größte börsennotierte Entwickler und Hersteller nachhaltiger natürlicher Inhaltsstoffe aus für den Verzehr geeigneten und ungeeigneten Bio-Nährstoffen, der eine große Bandbreite von Inhaltsstoffen und Spezialerzeugnissen für Kunden aus den Bereichen Arzneimittel, Lebensmittel, Tierfutter, Futter, Technologie, Kraftstoff, Bioenergie und Düngemittel erzeugt. Das auf fünf Kontinenten tätige Unternehmen sammelt und verwandelt alle Aspekte von tierischen Nebenproduktströmen in weit verbreitete Inhaltsstoffe und Spezialinhaltsstoffe, wie z. B. Gelatine, verzehrbare Fette, Fette in Futtermittelqualität, tierische Eiweiße und Tiermehl, Plasma, Tierfutterzutaten, Biodünger, Fett aus altem Speiseöl, Kraftstoff-Rohstoffe, Ökostrom, natürliche Wursthüllen und Felle. Das Unternehmen rückgewinnt und konvertiert zudem altes Speiseöl und gewerbliche Backstubenreste in wertvolle Futter- und Kraftstoffbestandteile. Das Unternehmen bietet zusätzlich Fettabscheidungsdienstleistungen für die Gastronomie sowie Umweltdienstleistungen für Lebensmittelverarbeitungsunternehmen und vertreibt Restaurant-Ausrüstung für die Speiseöl-Versorgung und das Auffangen von Speiseöl. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Unternehmenswebsite: www.darlingii.com.



Safe-Harbor-Erklärung



Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen des Unternehmens oder Managements zu Erwartungen oder Prognosen sind zukunftsbezogen und unterliegen den Bestimmungen des Securities Act von 1933 und Securities Exchange Act von 1934. Die Begriffe "glauben", "erwarten", "sollten", "schätzen", "beabsichtigen" u. ä. bezeichnen zukunftsbezogene Aussagen. Es ist unbedingt zu beachten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in solchen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen können. Die bei der SEC vorgelegten Berichte nach Form 10-K und Quartalsberichte nach Form 10-Q finden Sie auf Darlings Website unter http://ir.darlingii.com.



Weitere Informationen erhalten Sie über: Melissa A. Gaither 251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300 Vice President Irving, Investorbeziehungen Texas 75038 und Globale Kommunikation Telefon: 972-717-0300 mgaither@darlingii.com



OTS: Darling Ingredients Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118838 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118838.rss2