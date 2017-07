Bad Marienberg - thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) wurde vom Autobauer Volkswagen mit dem "Volkswagen Group Award 2017" ausgezeichnet, so thyssenkrupp in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Preis in der Kategorie "Global Champion" ging an das Lenkungsgeschäft von thyssenkrupp. Mit diesem Preis würdigt Volkswagen den Zulieferer für herausragende Produktanläufe und den Bau neuer Werke in China und Mexiko. Darüber hinaus wurde die hohe weltweite Lokalisierung von thyssenkrupp sowie die erfolgreiche Übernahme komplexer Projekte für Volkswagen und Audi anerkannt. Der Volkswagen-Award ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Zulieferer im Automobilsektor.

