Berlin (pts025/13.07.2017/15:45) - Ideenreiche Gastronomiegründer aufgehorcht: Kreative Köpfe und mutige Macher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Jury des Gastro-Gründerpreis noch bis zum 31. Juli 2017 unter https://www.gastro-gruenderpreis.de mit ihrem gastronomischen Konzept überzeugen. Gesucht sind spannende Gründungsideen von Gastronomen, die seit dem 1. Januar 2016 ihren Betrieb eröffnet haben oder dies noch bis zum 31. Dezember 2017 planen. Für einen erfolgreichen Start werden die fünf besten Gründungsideen mit umfangreichen Gewinnerpaketen im Gesamtwert von über 50.000 Euro ausgezeichnet. Die diesjährige Jury um die "Queen of Baking" und erfolgreiche Gastronomin Cynthia Barcomi und den mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Sommelier und Gastronomen Billy Wagner freut sich auf vielfältige innovative Gastronomiekonzepte und interessante Gründerpersönlichkeiten dahinter. Mit dem Gastro-Gründerpreis durchstarten Da aller Anfang schwer ist, greift der Gastro-Gründerpreis den Gewinnern vielfältig unter die Arme - mit 5.000 Euro Anschubfinanzierung, einer professionellen Gründungsberatung, hilfreichem Know-how durch Mentoren aus der Jury und zahlreichen, für den Start unentbehrlichen Sachpreisen. Wertvolle Kontakte zu Experten und Branchenkennern, jederzeit offene Ohren und andauernde Medienpräsenz ergänzen die Starthilfe des Gastro-Gründerpreis weit über die Preisverleihung hinaus. "Wir haben tolle Menschen kennengelernt, die uns unterstützt haben. Das Netzwerk, das hinter dem Gastro-Gründerpreis steht und die enorme Reichweite, die wir erzielen konnten, haben uns großen Erfolg und viel Motivation für unseren weiteren Weg gebracht", schwärmen die Gewinner vom Gastro-Gründerpreis 2016, Konrad Knops und Jin-Woo Bae von Bone Brox. Sie überzeugten die Jury mit ihrer neu interpretierten Version von Omas "Knochenbrühe to go" gepaart mit der wichtigsten aller Zutaten: Leidenschaft. Gründer mit Leidenschaft gesucht Ob Café, Bar, Restaurant, Club oder Food Truck - jedes gastronomische Konzept kann beim Gastro-Gründerpreis teilnehmen. Besonders nachhaltige Konzepte würdigt der Social Award als Sonderpreis, der seit 2016 erstmals verliehen wird. Doch womit können Gründer die Jury für ihre Gründungsidee gewinnen? "Es braucht Emotionen, Leidenschaft und ehrliches Interesse, das nicht nur von finanziellen Aspekten getrieben ist. Der Gründer muss für die Marke und das Konzept leben", findet Jurymitglied und Gastro-Coach Eva-Miriam Gerstner. Wer diesen Rat berücksichtigt, hat nicht nur gute Chancen auf den Gastro-Gründerpreis, sondern wird sicherlich langfristig erfolgreich sein. Die Preisträger des Gastro-Gründerpreis 2016 - Bad Ape, Köln - Bone Box, Berlin - Mashery Hummus Kitchen, Köln - MS Günther, Münster - Restlos Glücklich - Gewinner Social Award, Berlin - Zum Starken August, Berlin Die Preisträger des Gastro-Gründerpreis 2015 - Haferkater, Berlin - HavelGut, Berlin - Lucky Lunch, Frankfurt - Sterling's Jamaican Catering, Erbshausen - Stullenbüro, Dresden - Woop Woop Icecream, Berlin Die Preisträger des Gastro-Gründerpreis 2014 - Eisprinzessinnen, Hamburg - Hallo Werner, Augsburg - Suppdiwupp, Nürnberg - TeaTales, Berlin - Zur Krone, Ostheim v.d. Rhön Die Jury vom Gastro-Gründerpreis 2017 setzt sich aus folgenden Experten zusammen: - Cynthia Barcomi, Gastronomin, Queen of Baking und Autorin - Billy Wagner, Inhaber des Speiselokals Nobelhart & Schmutzig - Sophia Hoffmann, vegane Köchin und Autorin - Heinz 'Cookie' Gindullis, Gastronom und Nachtclublegende - Eva-Miriam Gerstner, Hospitality-Consultant - Till Riekenbrauk, Gründer des Pop-up-Restaurantkonzepts LADEN EIN - Erich Nagl, ETL ADHOGA - David Klemm, Mastercard - Frédéric Schumacher, HoReCa.digital - Alexander van Hessen, Berlin Food Week - Marcus W. Mosen, Concardis - Daniel Da Rocha, Unibail-Rodamco Germany - Benjamin Brouër, fizzz Magazin - Jakob Schreyer, orderbird Auf die fünf Gewinner wartet ein Siegerpaket im Wert von je über 10.000 Euro: - 5.000 Euro Startkapital - Unterstützung durch eigenen Mentor aus dem Kreis der Jury - 1-tägige betriebswirtschaftliche Gründungsberatung durch die ETL ADHOGA - 1.000 Euro Gutschein für ein Melitta-Kaffeesystem - 2-wöchige Station im Pop-up-Restaurantkonzept LADEN EIN - Barista-Kompakt-Kurs bei der Berlin School of Coffee - 1.000 Euro Gutschein für VEGA Gastronomiebedarf - iPad-Kassensystem von orderbird inklusive iPad Air und Jahreslizenz - Mediale Unterstützung durch Gründerportrait - Professionelles Fotoshooting Detaillierte Informationen zur Teilnahme, zu Preisen, der Jury und Gewinnern finden Interessierte online unter https//:www.gastro-gruenderpreis.de . Über den Gastro-Gründerpreis Der Gastro-Gründerpreis prämiert seit 2014 die besten Gründungskonzepte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Gründungsinitiative wird veranstaltet von orderbird https://www.orderbird.com , dem führenden iPad-Kassensystem für die Gastronomie. Ermöglicht wird der Gastro-Gründerpreis von den Partnern Concardis, dem erfahrenen Spezialisten für bargeldlose Zahlungen, Mastercard, dem führenden Anbieter für Zahlungsverkehrslösungen, und METRO Cash & Carry Deutschland, dem Partner für Profis. Zudem fördern den Gastro-Gründerpreis als Sponsoren Melitta Professional, dem Experten für professionelle Kaffeezubereitung, die ETL ADHOGA, die Steuerberatung für Hoteliers und Gastronomen, die Berlin School of Coffee, die Kaffeetrainer für Profis, die Berlin Food Week, die Plattform für Food-Interessierte und Branchenkenner, das Pop-up-Restaurantkonzept LADEN EIN und VEGA, der Partner für Gastronomiebedarf, sowie Radeberger Pilsner und Unibail Rodamco Deutschland, eines der führenden Shopping Center-Unternehmen. Als Medienpartner engagieren sich die fizzz und die ROLLING PIN für die Gründerinitiative für Gastronomen. Ansprechpartner für Teilnehmer Ariane Petschow & Lovisa Hedlund Team vom Gastro-Gründerpreis E-Mail: teilnahme@gastro-gruenderpreis.de https://www.gastro-gruenderpreis.de Ansprechpartner für Medien Nicole Scheplitz Gastro-Gründerpreis / orderbird AG Tel.: +49.176. 100 22 491 E-Mail: press@orderbird.com https://www.orderbird.com (Ende) Aussender: Gastro-Gründerpreis c/o orderbird AG Ansprechpartner: Nicole Scheplitz Tel.: +49 176 100 22 491 E-Mail: press@orderbird.com Website: www.gastro-gruenderpreis.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170713025

