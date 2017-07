NEW YORK (Dow Jones)--Die Anleger an der Wall Street zeigen sich am Donnerstag zu Handelsbeginn kauffreudig, wenn auch in bescheidenem Ausmaß. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 21.551 Punkte, der S&P-500 steigt ebenfalls um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent. Am Vortag hatte US-Notenbank-Präsidentin Janet Yellen die Stimmung für Aktien deutlich verbessert. Zwar waren die meisten ihrer Aussagen vor dem Kongress den Anlegern nicht unbekannt, doch wurden die schlimmsten Befürchtungen wegen einer zu raschen Straffung der Geldpolitik zerstreut. Vor allem Yellens Vorsicht bei der Frage der Inflationsentwicklung vertrieb entsprechende Ängste.

"Die Risikofreude ist zurück, nachdem Yellen angedeutet hat, dass es mit den Zinsen langsamer aufwärts gehen könnte als zuvor gedacht", sagt Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von London Capital Group. Am Donnerstag wird Yellen ihre Anhörung vor dem Kongress fortsetzen. Zudem kamen am Morgen gute Nachrichten aus China. Dort übertrafen die Handelsbilanzdaten sowohl beim Import als auch beim Export die Erwartungen. Neue US-Konjunkturdaten erbrachten kaum Impulse. Die Erzeugerpreise legten im Juni um 0,1 Prozent zu, während sie unverändert erwartet worden waren, die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lag minimal höher als prognostiziert.

Ölmarkt bleibt launisch

Der Ölpreis setzt seine Achterbahnfahrt fort. Nach dem starken Vortag ging es am Donnerstag zunächst abwärts, bevor das Gros der Verluste wieder aufgeholt wurde. Dabei sind es noch immer Daten vom Mittwoch, die bewegen. Einerseits belastet die weltweit gestiegene Produktion, andererseits stützen die geschrumpften Lagerbestände in den USA. Der Preis für das Fass Brent steigt aktuell um 0,3 Prozent auf 47,86 Dollar, WTI gewinnt ebenfalls 0,3 Prozent auf 45,64 Dollar.

Der Dollar zeigt sich nach einigem Auf und Ab wenig verändert zum Euro. Am Vortag hatte er gegen die Gemeinschaftswährung zugelegt, aktuell notiert der Euro leicht über 1,14 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau des Vorabends.

Gold profitiert noch etwas von der neuen Fantasie eines gemächlicheren Zinspfads. Die Feinunze rückt um 0,2 Prozent auf 1.219 Dollar vor. Dagegen geben die Anleihen nach ihrem starken Vortag leicht nach, was die Rendite der zehnjährigen Treasurys um 2 Basispunkte auf 2,34 Prozent nach oben bringt.

HP überrundet Lenovo

HP profitieren von neuen Daten zu den PC-Auslieferungen im zweiten Quartal. Laut Gartner hat der Konzern dabei den chinesischen Wettbewerber Lenovo überrundet. Mit einem Plus von 3,3 Prozent hat HP das fünfte Quartal in Folge zugelegt, während der Gesamtmarkt schrumpft. Die Aktie legt 0,2 Prozent zu.

Für Target geht es um 2,3 Prozent nach oben. Der Discount-Einzelhändler hat seine Prognosen angehoben und verweist auf besseren Kundenverkehr und günstige Umsatztrends.

Die Aktie von Delta Air Lines fällt um 2,4 Prozent zurück. Die Fluglinie hat einen Rückgang beim Ergebnis zu verkraften. Gut entwickelte sich dagegen der Umsatz je Passagiermeile - er stieg erstmals seit 2014.

Tiffany bekommt mit Alessandro Bogliolo einen neuen CEO, der zuvor Chef des italienischen Bekleidungsherstellers Diesel war. Der Juwelier kämpft mit anhaltender Umsatzschwäche und würde gerne in jüngere Käuferschichten vorstoßen. Am Markt kommt die Personalie gut an, die Aktie steigt um 1,9 Prozent.

Im Blick stehen auch die Aktien von Nvidia, die am Vortag auf Allzeithoch geschlossen hatten, befördert von einer Hochstufung durch Suntrust. Die Aktie lieget wieder 0,6 Prozent im Plus. Das Sentiment für Halbleiterwerte ist seit Anfang Juli wieder freundlich, am Vortag war er der stärkste Sektor im S&P-500.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.550,71 0,09 18,57 9,05 S&P-500 2.445,80 0,10 2,55 9,24 Nasdaq-Comp. 6.272,51 0,18 11,34 16,52 Nasdaq-100 5.789,93 0,19 10,98 19,05 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 0,8 1,34 14,9 5 Jahre 1,89 1,3 1,87 -3,8 7 Jahre 2,15 1,9 2,13 -9,6 10 Jahre 2,34 1,5 2,32 -10,9 30 Jahre 2,90 2,1 2,88 -16,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1410 -0,40% 1,1455 1,1425 +8,5% EUR/JPY 129,37 +0,04% 129,32 129,18 +5,2% EUR/CHF 1,1023 +0,07% 1,1016 1,1015 +2,9% EUR/GBP 0,8819 -0,52% 0,8865 1,1280 +3,5% USD/JPY 113,39 +0,43% 112,90 113,09 -3,0% GBP/USD 1,2941 +0,14% 1,2923 1,2887 +4,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,64 45,49 +0,3% 0,15 -19,8% Brent/ICE 47,86 47,74 +0,3% 0,12 -18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.219,49 1.216,61 +0,2% +2,89 +5,9% Silber (Spot) 15,87 15,92 -0,4% -0,06 -0,4% Platin (Spot) 914,55 919,50 -0,5% -4,95 +1,2% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,4% +0,01 +6,7% ===

