PARIS (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Sachen Eurozonen-Budget auf die Zeit nach der Bundestagswahl vertröstet. Für solche "qualitativen Schritte" sei die Einbindung des Parlaments notwendig, sie dürften nicht "im luftleeren Raum" beschlossen werden, sagte die Kanzlerin am Donnerstag beim deutsch-französischen Ministerrat in Paris. Sie versprach aber, diese Frage werde nicht "verbummelt". Es werde "auch in diesem Jahr dazu noch weitere Schritte geben". Merkel betonte, sie persönlich habe nichts gegen ein gemeinsames Budget der Eurozone. Auch über einen europäischen Finanzminister könne man reden.

Macron hatte zuvor mehrfach betont, dass er für die Eurozone einen Finanzminister und ein eigenes Budget will./abc/DP/mis

AXC0233 2017-07-13/16:21