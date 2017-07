Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Einige ausgewählte Unternehmen böten innerhalb der Branche der europäischen Lebensmittelhändler defensiven Wert, schrieb Analystin Niamh McSherry in einer Studie vom Donnerstag und verwies dabei auf ihre "Top Picks" Tesco und DIA. Die Ahold-Aktie habe im zweiten Quartal mit am schlechtesten innerhalb des Sektors abgeschnitten, der sich auch allgemein wegen des angekündigten Zukaufs von Whole Foods durch den Internethändler Amazon in den USA unterdurchschnittlich entwickelt habe./ck/bek

ISIN: NL0011794037