Mit Sonderregeln will Großbritannien ausländische Staatskonzerne an die Londoner Börse locken. Betroffen von dieser Regelung wären unter anderem der saudische Ölkonzern Aramco oder der russische Gaskonzern Gazprom.

Großbritannien will mit Sonderregeln für ausländische Staatskonzerne Unternehmen wie den saudi-arabischen Ölriesen Aramco an die Londoner Börse locken. Nach einem Vorschlag der Finanzaufsicht FCA vom Donnerstag soll es für Unternehmen im Staatsbesitz Ausnahmen von einigen Börsen-Vorschriften geben, die Aramco nicht einhalten kann oder will. Zahlreiche Handelsplätze weltweit buhlen um die Araber, die einen Anteil von Aramco - einem der wertvollsten Unternehmen der Welt - an die Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...