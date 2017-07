Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

FR0010949388 Umanis 13.07.2017 FR0013263878 Umanis 14.07.2017 Tausch 1:10

US67010F2020 Novogen Ltd. 13.07.2017 US67010F3010 Novogen Ltd. 14.07.2017 Tausch 4:1

CA83581Q1054 Prosmart Enterprises Inc. 13.07.2017 CA7434741087 Prosmart Enterprises Inc. 14.07.2017 Tausch 1:1

CA7566022074 Providence Gold Mines Inc. 13.07.2017 CA7437541039 Providence Gold Mines Inc. 14.07.2017 Tausch 1:1