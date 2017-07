Die EZB-Anleihenkäufe könnten nach Ansicht von Ratsmitglied Rimsevics noch Jahre weiterlaufen. Grund sei vor allem die schwache Inflationsentwicklung. An den Kapitalmärkten wird indes ein Ende der Anleihenkäufe erwartet.

Lettlands Notenbankchef Ilmars Rimsevics hält wegen der schwachen Inflation im Euro-Raum eine Fortsetzung des EZB-Anleihenkaufprogrammms in den nächsten Jahren für möglich. Auf einer Veranstaltung in Riga ging das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf die aktuell schwache Inflationsentwicklung ein und ...

