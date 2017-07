Durch die Regelung MiFID II wird sich einiges ändern. Wie wirkt sich die Neuregelung auf die Bankberatung aus und was können Apps in der Bankberatung leisten? Thomas Kohrs, Leiter Competence Center Vermögensberatung, Wertpapieranalyse und-technik an der Frankfurt School of Finance & Management mit seiner Einschätzung. Im Interview mit Moderatorin Viola Grebe erklärt er außerdem, was eine Änderung in der EZB-Geldpolitik für die Anlageentscheidung und Beratung bedeuten würde.