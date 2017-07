Der Investor Anthony Milweski hat in den letzten beiden Jahren fleißig Kobalt eingekauft. Mehr als 2000 Tonnen. Die lagern nun in vier Stätten in den USA, Niederlande und Belgien. Nun wartet er darauf, dass der Preis weiter steigt. Und das wird er, da ist sich der Chef des kanadischen Börsenneulings Cobalt 27 ganz sicher. Von Birgit Haas

Den vollständigen Artikel lesen ...