Arnheim, Niederlande (ots/PRNewswire) -



Wie Teijin Aramid heute bekanntgibt, wird das Unternehmen seine Produktionskapazität für die Aramid-Superfaser Twaron erweitern und ab Anfang des ersten Quartals 2019 in neue Spinntechnologie für die Twaron-Anlage im niederländischen Emmen investieren.



Die Nachfrage nach Twaron, Teijins hochperformanter para-Aramidfaser, wächst ständig weiter, und die neue Spinntechnologie wird dem Unternehmen ermöglichen, seine Produktionskapazität zu erhöhen und den Marktbedarf zu befriedigen. Teijin Aramid investiert kontinuierlich in seine Technologien, um gemeinsam mit seinen Kunden innovative Aramidprodukte und -Lösungen zu kreieren. In den vergangenen Jahren wurden 5 Prozent des Jahresumsatzes in F & E-Aktivitäten investiert.



Die von Teijin Aramid produzierte Superfaser Twaron kommt immer öfter und in immer höher entwickelten Produkten in vielen verschiedenen Branchen zum Einsatz. Gert Frederiks, CEO und President von Teijin Aramid, stellt dazu fest: "Diese Investition unterstreicht unseren Ehrgeiz, nachhaltige und kostengünstige Produkte zu liefern und auf den Markt zu bringen, und stärkt unsere Position als Weltmarktführer. Wir können auf diese Weise die wachsende Marktnachfrage erfüllen und dabei gleichzeitig die neueste Technologie umsetzen". Der Ausbau der Spinning-Kapazitäten soll im ersten Quartal 2019 beginnen.



Die neue Technologie bringt auch eine weitere Automatisierung des Spinnprozesses mit sich, was eine enorme Verbesserung in Bezug auf den Einsatz an körperlicher Arbeit vor Ort darstellt. Dies steht im Einklang mit Teijin Aramids Plänen, die Produktion stärker zu automatisieren und die Aspekte Gesundheit, Sicherheit, Umwelt (HSE) weiter zu optimieren.



Teijin hat mit Wirkung vom 1. April 2017 alle Aktivitäten im Feld Aramid zum globalen Geschäftsbereich Teijin Aramid zusammengeführt, der seither für alle Aramid- und Polyethylenprodukte verantwortlich ist, die das Unternehmen produziert, entwickelt und verkauft. Teijin Aramid verfügt über Produktionsstandorte für Aramide in Thailand (Teijinconex neo), Japan (Teijinconex und Technora) und den Niederlanden (Twaron und Endumax).



Informationen zu Teijin Aramid



Teijin Aramid ist eine Tochtergesellschaft der Teijin Group und Weltmarktführer für Aramide. Weitere Informationen können Sie unter http://www.teijinaramid.com und http://www.teijinendumax.com finden.



Informationen zur Teijin Group



Teijin (TSE: 3401) ist ein technologieorientierter, global operierender Konzern für hochentwickelte Lösungen in den Bereichen ökologische Wertschöpfung sowie Schutz, Sicherheit und Katastrophenvorsorge, und demografischer Wandel und gesteigertes Gesundheitsbewusstsein. Besuchen Sie auch http://www.teijin.com.



OTS: Teijin Aramid newsroom: http://www.presseportal.de/nr/80273 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_80273.rss2



Pressekontakt: Saskia Verhoeven Manager Corporate & Marketing Communication Teijin Aramid BV T: +31 88 26 89 068 E-Mail: saskia.verhoeven@teijinaramid.com http://www.teijinaramid.com