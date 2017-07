Frankfurt - Die Ölpreise schwankten gestern kräftig, gingen letztlich aber wenig verändert aus dem Handel, so die Analysten der Commerzbank.Brent handele am Morgen bei 47,7 USD je Barrel, WTI bei 45,5 USD je Barrel. Dies dürfte an den teilweise widersprüchlichen US-Lagerdaten gelegen haben. Die US-Rohöllagerbestände hätten in der letzten Woche einen Rückgang um 7,6 Mio. Barrel verzeichnet. Das sei deutlich mehr als erwartet gewesen, habe aber im Rahmen des am Vorabend vom API gemeldeten Lagerabbaus gelegen. Unterstützt worden sei der Lagerabbau durch geringere Importe und eine höhere Rohölverarbeitung.

