Zürich (pts031/13.07.2017/16:45) - Qatar Airways befreit vom Verbot der Nutzung elektronischer Geräte an Bord aller US-Flüge vom Fünf-Sterne-Hamad-International-Airport Airline setzt für die US-Expansion auf ihre hochmoderne Langstreckenflotte mit der bevorstehenden Einführung von Flügen nach San Francisco Qatar Airways bedient 10 Destinationen in den USA, einschliesslich der zweimal täglichen Flüge nach New York, die in Kürze die neue Business Class Qsuite erhalten Qatar Airways, die als beste Fluggesellschaft des Jahres mit dem Skytrax-Award ausgezeichnet wurde, freut sich, dass es vom US Department of Homeland Security genehmigt wurde, allen Passagieren das Mitführen von persönlichen elektronischen Geräten an Bord von Flügen in die USA zu erlauben, die über das Drehkreuz, dem Hamad International Airport nach Doha, Katar, reisen. Die Fluggesellschaft erhielt die Freistellung am 06. Juli, nachdem die US-Beamten die Sicherheitsmassnahmen in vollem Umfang an Katars hochmodernem Hamad International Airport (HIA) überprüft hatten. Vor Kurzem wurde der Hamad International Airport von Skytrax mit fünf Sternen prämiert und ist somit der erste Flughafen im Nahen Osten, dem diese Auszeichnung verliehen wurde. Mit der Aufhebung der Beschränkungen für Elektronikgeräte können Passagiere, die vom Hamad International Airport (HIA) zu allen US-Destinationen mit Qatar Airways reisen, ihre persönlichen elektronischen Geräte an Bord mitführen und sie ununterbrochen für Geschäfts- und Freizeitzwecke während des Fluges nutzen. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sagte: "Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass das Elektronikverbot für alle Qatar-Airways-Flüge in die USA aufgehoben wurde. Die Wahrung der Sicherheit ist immer unsere oberste Priorität. Sie kommt in all unseren Unternehmenswerten zum Ausdruck und darf niemals gefährdet werden. Die Sicherheitsmassnahmen in Doha ermöglichen es uns, unseren renommierten Weltklasse-Service für all unsere Passagiere, die in die USA reisen, weiterzuführen. Wir freuen uns darauf, unseren Passagieren demnächst eine noch grössere Auswahl an US-Destinationen bieten zu können. Mit San Francisco als zusätzliches Ziel in unserem expandierenden Netzwerk, reisen Passagiere an Bord der modernsten Flugzeuge, einschliesslich des Airbus A350 und unserer neuen Qsuite Business Class, die in der B777 nachgerüstet wird." Qatar Airways hat vor Kurzem ihr Vorhaben angekündigt, eine Erstinvestition von bis zu 4,75 Prozent in ihren oneworld-Partner American Airlines zu tätigen, die aus ihrer Sicht auf soliden Grundlagen basiert. Qatar Airways würde dabei eine passive Position innerhalb des Unternehmens einnehmen. Qatar Airways sieht American Airlines schon lange als einen verlässlichen oneworld-Alliance-Partner und freut sich darauf, diese Beziehung fortzusetzen. Qatar Airways hat sich in den vergangenen 20 Jahren einen guten Ruf für ihre verstärkte Zusammenarbeit mit der Industrie und den US-Regulierungsbehörden erarbeitet und ist immer wieder an der Spitze der Umsetzung von neuen Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit ihrer Passagiere. Qatar Airways war die erste Fluggesellschaft, die bei der ersten Implementierung des Programms im Jahr 2003 eine hundertprozentige Einhaltung des IATA Operational Safety Audit (IOSA) erreicht hat und seither ihren hundertprozentigen Compliance-Rekord aufrechterhält. Die Airline wird zudem ihren preisgekrönten und patentierten neuen Qsuite-Business-Class-Sitz in New York im September einführen, der für eine B777 nachgerüstet wurde. Qsuite verfügt über das branchenweit erste Doppelbett in der Business Class mit viel Platz für Privatsphäre, so dass sich die Passagiere der angrenzenden Sitze ihren eigenen privaten Raum schaffen können. Verstellbare Einheiten und bewegliche TV-Monitore, die in der Mitte der Vierer-Sitze positioniert sind, erlauben Kollegen, Freunden oder Familien, die zusammen verreisen, ihren Raum in eine private Suite umzuwandeln, die es ihnen ermöglicht, zu arbeiten, gemeinsam zu essen und Zeit zu verbringen. Diese neuen Features bieten eine ultimative und individuelle Reiseerfahrung, die es Passagieren gestattet, eine Umgebung zu schaffen, die ihren eigenen Bedürfnissen entspricht. Qatar Airways feiert in diesem Jahr ihren 10-jährigen Service in die USA und startet im Jahr 2018 Flüge nach San Francisco, als Teil der fortgesetzten Expansion in den USA. Die US-Expansion ist nur ein kleiner Teil der globalen Wachstumspläne der Fluggesellschaft, welche ebenfalls neue Strecken nach Canberra (Australien), Chiang Mai (Thailand), Douala (Kamerun), Libreville (Gabun), Rio de Janeiro (Brasilien), Santiago (Chile) sowie viele andere spannende Destinationen beinhaltet. Passendes Bildmaterial finden Sie hier: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157683180641513 Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle: panta rhei pr gmbh Dr. Reto Wilhelm: r.wilhelm@pantarhei.ch Telefon +41 44 365 20 20 http://www.pantarhei.ch/index.php/de/medien/kunden/items/qatar-airways.html Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, eduverge@uk.qatarairways.com Über Qatar Airways Qatar Airways, die staatliche Fluggesellschaft des Landes Katar, ist eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften mit einer der jüngsten Flotten weltweit. Im aktuell 20. Betriebsjahr verfügt Qatar Airways über eine moderne Flotte von 200 Flugzeugen, die über 150 Ferien- und Geschäftsreiseziele auf sechs Kontinenten anfliegen. Die Fluggesellschaft hält auch weiterhin an ihren Expansionsplänen für 2017/2018 fest. Dazu zählen die Einführungen der Routen nach Suhar (Oman), Chiang Mai (Thailand), Medan (Indonesien), Canberra (Australien), Chittagong (Bangladesch), Mombasa (Kenia) sowie viele weitere. Qatar Airways wurde bereits viermal vom Bewertungsportal Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet, zuletzt im Juni 2017. Zusätzlich wurde sie im Jahr 2017 mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, die weltweit beste First Class Airline Lounge und als beste Airline im Nahen Osten ausgezeichnet. Qatar Airways ist Mitglied in der Luftfahrtallianz oneworld. Die ausgezeichnete oneworld-Allianz wurde bereits drei Mal von Skytrax zur besten Luftfahrtallianz der Welt gekürt. Qatar Airways ist die einzige Luftfahrtgesellschaft aus den Golf-Staaten, die der Luftfahrtallianz beitrat und ermöglicht damit ihren Kunden Vorteile auf über 1000 Flughäfen in mehr als 150 Ländern mit 14'250 An- und Abflügen täglich. Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen bis zu 3000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar-Airways-Flügen mit dem A350, A380, A319, B787 Dreamliner sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben. Qatar Airways, der offizielle FIFA-Partner, ist ebenfalls offizieller Sponsor vieler Spitzensportveranstaltungen, darunter die WM 2018 und 2022. Die Airline ist im Einklang mit den Werten des Sports, Menschen zusammenzubringen. Dies ist auch der Kern ihrer Markenbotschaft - Going Places Together. Qatar Airways Cargo ist das drittgrösste Luftfrachtunternehmen der Welt. Es beliefert über den Knotenpunkt Doha mehr als 60 exklusive Frachtziele. Die Cargo-Flotte umfasst momentan acht Airbus 330F, zwölf Boeing 777 Frachter und ein Boeing 747 Frachter. In der Schweiz fliegt Qatar Airways seit 2004 den Flughafen Zürich an. Im Juni 2007 ist die Destination Genf hinzugekommen. Die Verbindungen werden täglich angeboten. Zudem wird der Flughafen Basel zweimal wöchentlich von Qatar Airways Cargo angeflogen. Mit dem "Pharma Express" werden die wichtigen pharmazeutischen Industriestandorte Basel und Brüssel mit der Welt verbunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website http://www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube. Bilder zu Qatar Airways finden Sie unter: http://www.qatarairways.com/corporateimages (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: 044 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170713031

