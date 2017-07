Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Nachmittag mit 1,1414 Dollar gehandelt. Sie notierte damit in etwa auf dem Niveau aus der Nacht. Am Morgen war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,1456 Dollar gestiegen. Zum Franken hält sich die Gemeinschaftswährung mit aktuell 1,1037 CHF weiterhin oberhalb der Marke von 1,10. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...