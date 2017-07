EXCHANGE NOTICE, 13 JULY 2017 SHARES



SUSPENSION OF TRADING AND TRADING CONTINUES: COMPONENTA OYJ



Trading in the shares of Componenta Oyj was suspended on the Nasdaq Helsinki today at 17:19 EET by Exchange decision. The trading was continued at 17:53 by the request from the company after company's disclosure at 17:25.



Identifiers:



Trading code: CTH1V ISIN code: FI0009010110 id: 24247



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE, 13.7.2017 OSAKKEET



KAUPANKÄYNNIN KESKEYTYS JA KAUPANKÄYNTI JATKUU: COMPONENTA OYJ



Kaupankäynti Componenta Oyj:n osakkeilla keskeytettiin Nasdaq Helsingissä tänään kello 17:19 Pörssin päätöksellä. Kaupankäyntiä jatkettiin 17:53 yhtiön pyynnöstä yhtiön 17:25 tiedotteen jälkeen.



Perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: CTH1V ISIN koodi: FI0009010110 id: 24247



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260