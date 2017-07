Daimler-Chef Dieter Zetsche wird gefeiert wie ein Popstar der deutschen Wirtschaft. Doch der Abgasskandal könnte jetzt sein Image ramponieren - und nicht nur das.

Kaum steigt Daimler-Chef Dieter Zetsche nach einer Diskussion in der Frankfurter Paulskirche vom Podium, schon ist er von Zuhörern umringt: "Dieter, ich habe mit meinem Chef gewettet, dass ich ein Foto kriege!", ruft eine Frau. Der Manager ist spät dran, seine Entourage drängt, aber er dreht sich um und lächelt mit der Dame in die Kamera. Solche Szenen wiederholen sich, in Paris, in Detroit - egal, wo Zetsche auftritt.

Zetsche, der Popstar der deutschen Wirtschaft. Der Daimler-Boss genoss solche Auftritte in den vergangenen Monaten. In früheren Krisenjahren hatte er reichlich Prügel einstecken müssen, er wackelte zwischendurch sogar als Konzernchef. Nun, da Daimler wieder prosperiert und Kunden wie Anleger glücklich macht, lässt Zetsche sich umso ausgiebiger feiern.

Doch die Party, so scheint es, neigt sich ihrem Ende entgegen. Staatsanwälte in USA und Deutschland kreisen den Autobauer wegen möglicher Abgasbetrügereien immer mehr ein. In der Autoindustrie fragen sich viele, wie lange Zetsche vom Daimler-Aufsichtsrat noch gestützt wird. Er hat selbst die Messlatte hoch gelegt: "Bei uns wird nicht betrogen, bei uns wurden keine Abgaswerte manipuliert", hatte er 2016 erklärt. Die Aussage lässt ihm wenig Spielraum, sollten doch illegale Tricks nachgewiesen werden.

Noch ist das nicht geschehen, aber die immer umfangreicheren Ermittlungen und Enthüllungen lassen nichts Gutes ahnen:

In den USA läuft eine vom Justizministerium in Auftrag gegebene Untersuchung im Zusammenhang mit Abgasemissionen. Daimler hat sich nach Drohungen des Ministeriums bereiterklärt, umfassende Ermittlungen der Amerikaner im Unternehmen zu tolerieren. An mehreren Standorten wurden Unterlagen und Computer beschlagnahmt sowie Zeugen vernommen. Sollten die Behörden Belege für Abgasmanipulationen finden, drohen ähnliche Milliardenstrafen wie bei VW.Daimler lässt den Zertifizierungsprozess für Diesel-Pkw in den USA ruhen. Der "Aufwand für die Zertifizierung von Dieselmotoren" sei dort stark gestiegen, teilt Daimler mit. Dass Zetsche allein deshalb auf Geschäfte in einem der gewinnträchtigsten Märkte der Welt verzichtet, erscheint wenig glaubwürdig. Zumal auch neue Dieselmotoren, die für eine Milliardensumme entwickelt wurden und angeblich ohne Probleme auch die strengsten Grenzwerte einhalten, in den USA nun nicht mehr auf den Markt gebracht werden sollen.Im Mai durchsuchten über 200 Fahnder der Staatsanwaltschaft Stuttgart verschiedene Daimler-Standorte wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung aufgrund von Abgasmanipulationen. Daimler widerspricht den Vorwürfen. Kurze Zeit später rückten die Fahnder erneut an, weil sie den Verdacht hatten, dass ein Mitarbeiter beim ersten Besuch der Staatsanwaltschaft Beweismittel zurückgehalten habe. Daimler widerspricht auch diesem Vorwurf.Bei einem umfassenden ADAC-Test, dessen Protokoll der WirtschaftsWoche vorliegt, ...

