Nach der Betrachtung der Netzversorgung im ersten Teil beschäftigt sich der Beitrag diesmal mit den Umwelt- und Umgebungsbedingungen, die direkt den Installationsort, die Kühlung oder Klimatisierung und nicht zuletzt auch die Schutzklasse der Gehäuse sowie einen Schutz der - gegebenenfalls empfindlichen - Elektronik betreffen. Zentrales oder dezentrales Anlagenkonzept, Luftbelastung oder Feuchtigkeit sind maßgebliche Größen bei der Auswahl der Geräte und Hersteller. Eine hohe Verfügbarkeit und Standzeit im Einsatz befindlicher Frequenzumrichter ist nur bei richtiger Kühlung und sauberer Luft gegeben. Daher beeinflusst die Wahl des Einbauortes und der Einbauverhältnisse maßgeblich die Lebensdauer dieser Geräte.

Einbauort und Anlagenkonzept

Die Frage, ob man Frequenzumrichter zentral in einem Schaltschrank oder dezentral an einer Wand montiert, lässt sich nicht mit richtig oder falsch beantworten. Beide Varianten bieten sowohl Vor- als auch Nachteile (Bild?7).

Die Schaltschrankvariante bietet den Vorteil, alle elektrischen und elektronischen Komponenten dicht beisammen und geschützt in einem Gehäuse unterzubringen, dem Schaltschrank. Der Schaltschrank kommt fertig bestückt als komplette Einheit zum Einbau in die Anlage. Nachteilig ist, dass sich Komponenten durch die räumliche Baudichte im Schrank gegenseitig beeinflussen können und so dem EMV-konformen Aufbau des Schaltschranks besondere Bedeutung zukommt. Außerdem steigen die Investitionskosten für geschirmte Motorkabel, da Schaltschrank und Antrieb in der Regel deutlich weiter voneinander getrennt stehen, als bei der dezentralen Lösung.

Die Wandmontagevariante ist wegen der räumlichen Nähe zwischen Frequenzumrichter und Antrieb aus EMV-Sicht einfacher zu handhaben und kommt daher auch mit deutlich geringeren Kosten für geschirmte Motorkabel aus. Der geringe Mehrpreis für einen Frequenzumrichter in Schutzart IP54 fällt kaum ins Gewicht. Doch in der Praxis kommen trotzdem rund 70?% der Geräte in Schaltschränken zum Einsatz.

Temperaturgrenzen einhalten - Kühlung meist erforderlich

Die äußeren klimatischen Bedingungen und Umgebungsvariablen haben auf die Kühlung aller elektrischen und elektronischen Komponenten eines Schaltraums/Schaltschranks einen entscheidenden Einfluss.

Für alle Frequenzumrichter geben die Hersteller Temperaturgrenzen für die minimale und maximale Umgebungstemperatur an. Meist sind diese Grenzen durch die eingesetzten elektronischen Komponenten vorgegeben. So darf beispielsweise die Umgebungstemperatur für die im Zwischenkreis eingebauten Elektrolytkondensatoren aufgrund der Temperaturabhängigkeit der Kapazität eine gewisse Grenze nicht unterschreiten.

Obwohl Frequenzumrichter noch bis -?10?°C funktionieren, garantieren Hersteller den Betrieb bei Bemessungsleistung erst ab 0?°C. Betreiber sollten daher den Einsatz in frostgefährdeten Bereichen (z.?B. in nicht isolierten Betriebsräumen) vermeiden. Ebenso kritisch ist der umgekehrte Fall, das Überschreiten der Maximaltemperatur. Anwender sollten auch hier ...

