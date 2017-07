New York - Die Wall Street hat am Donnerstag nach der Rally zur Wochenmitte eine Verschnaufpause eingelegt. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich nach einem freundlichen Start zuletzt kaum vom Fleck.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial trat am Donnerstag zuletzt bei 21 531,46 Punkten quasi auf der Stelle, blieb damit aber in Sichtweite zu seinem Rekordhoch. Der marktbreite S&P-500-Index gewann 0,02 Prozent auf 2443,75 Punkte. Die jüngst stark unter Druck geratenen Technologieaktien legten derweil, wie schon an den Vortagen, etwas deutlicher zu. So zog der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,12 Prozent auf 5785,86 Punkte an.

US-Notenbankchefin Janet Yellen ...

