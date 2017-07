FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nach anfänglichen Kursgewinnen ins Minus gedreht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 161,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,595 Prozent.

Die in den USA veröffentlichten Wirtschaftsdaten bewegten den Markt kaum. Die Erzeugerpreise sind im Juni deutlicher als erwartet gestiegen. Sie legten im Jahresvergleich um 2,0 Prozent zu, während Volkswirte mit einem Anstieg um 1,9 Prozent gerechnet hatten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist zwar gefallen. Der Rückgang war jedoch etwas schwächer als erwartet.

Am Mittwoch hatten Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen für Druck auf die Renditen auch am deutschen Rentenmarkt gesorgt. Yellen stellte zwar weitere schrittweise Zinserhöhungen für die kommenden Jahre in Aussicht, deutete aber zugleich an, dass diese in begrenztem Rahmen bleiben werden./jsl/stw

ISIN DE0009652644

