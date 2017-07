FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. Juli:

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:00 CH: Ems-Chemie Halbjahreszahlen 06:30 J: Industrieproduktion 05/17 (endgültig) 06:30 J: Kapazitätsauslastung 05/17 08:00 A: OMV Q2 Trading Update 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 06/17 11:00 EU: Handelsbilanz 05/17 12:00 IRL: BIP Q1/17 12:40 USA: JPMorgan Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Q2-Zahlen 14:00 USA: Wells Fargo Q2-Zahlen 14:30 USA: Verbraucherpreise 06/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/17 14:30 USA: Realeinkommen 06/17 15:15 USA: Industrieproduktion 06/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/17 15:30 USA: Fed-Chef von Dallas, Robert Kaplan, hält Rede in Mexico City 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/17 (1. Schätzung) 16:00 USA: Lagerbestände 05/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE I: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 06/17 S: SEB Group Halbjahreszahlen EU: S&P Ratingergebnis Belgien EU: Moody's Ratingergebnis Kroatien, Lettland, EU: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Rumänien EU: DBRS Ratingergebnis Italien, Dänemark SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Mündliche Verhandlung zwischen der Deutschen See als Flottengroßkunde und Volkswagen. Der Fischverarbeiter Deutsche See fordert von VW wegen arglistiger 11,9 Millionen Euro Schadenersatz. Nach eigenen Angaben sind bei dem Unternehmen etwa 500 Autos von den Abgasmanipulationen betroffen. GB: Banken in Großbritannien müssen der Bank of England ihre Brexit-Pläne offenlegen. Die Bank of England will die Ergebnisse erst am 3. August veröffentlichen. F: Französischer Nationalfeiertag mit Besuch von US-Präsident Trump

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

