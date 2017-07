Im vergangenen Jahr sind weltweit mindestens 200 Umweltschützer ermordet worden. Dies sei die höchste Zahl, die bislang registriert wurde, schrieb die Organisation Global Witness in ihrem Bericht für 2016.

Allein in Brasilien wurden 49 Menschen getötet, die Wälder, Flüsse oder Land vor Projekten von Unternehmen in den Branchen Bergbau, Öl, Holz und Landwirtschaft schützen wollten. In Kolumbien waren es 37 Tote, auf den Philippinen 28 und in Indien 16.

"Die Tatsache, dass die Kurve der Morde weiter steigt, (...) zeigt, dass Regierungen und Unternehmen kurzfristigen Profit weiter über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...