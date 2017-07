Die Commerzbank will Tausende Jobs streichen. Der auf Führungskräfte spezialisierte Anwalt Christoph Abeln sieht die Abbaupläne der Bank kritisch und ist überzeugt, dass Banker gute Chance haben, ihre Stelle zu behalten.

Manager sind seine Spezialität: Der Berliner Jurist Christoph Abeln vertritt Führungskräfte, die mit ihrem Arbeitgeber im Clinch liegen. Im Handelsblatt-Interview erklärt er, wieso er die Abbaupläne der Commerzbank kritisch sieht und warum Banker gute Chancen haben, ihren Job zu behalten.

Herr Abeln, die Commerzbank will sich von Tausenden Mitarbeitern trennen. Ein erstes Angebot, in Altersteilzeit zu gehen, haben bislang aber nur wenige Commerzbanker angenommen. Wieso?Das überrascht mich nicht. Als Betroffener würde ich das Angebot der Bank auch nicht annehmen. Ich habe vielen meiner Mandanten davon abgeraten.

Das müssen Sie erklären.Meinen Mandanten wurde beispielsweise nicht gesagt, welche Tätigkeit sie in der Altersteilzeit übernehmen sollen. Das ist eine Reise ins Nirvana! Zudem sollen sie in der Altersteilzeit auf ihren Bonus verzichten. Die Bank will auch keinen Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge mehr leisten. Wenn man das zusammenrechnet, drohen den ...

