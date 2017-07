Bonn (ots) - Die Bundestagswahl bleibt bis zum letzten Augenblick spannend: Die CDU kann sich in den Umfragewerten mit wachsendem Abstand als stärkste Kraft positionieren. Doch die Brexit-Abstimmung, die Wahl des US-Präsidenten und die jüngsten Landtagswahlen haben gezeigt, dass Wahlprognosen nur noch bedingt aussagekräftig sind. Zu schnell ändern sich inzwischen Wählermeinungen, zu groß ist die Zahl der Unentschlossenen.



Kann die CDU ihren Kurs mit Angela Merkel an der Spitze erfolgreich weiterführen? Welche kleinen Parteien schaffen es in den Bundestag? Aktuell haben die FDP und die AfD gute Chancen einzuziehen. Welche Koalitionen sind realistisch?



Über diese und weitere Fragen diskutieren Birgit Wentzien und Michael Hirz mit der amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel.



