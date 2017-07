München (ots) - Die geplanten Themen:



Glaubenskrieger



Junge Muslime gegen Radikalisierung und Terror



Auf Kosten des Menschen



Pablo Piovanos erschütternde Fotos aus Südamerika



Banksy in Bethlehem



Eine Ausstellung zum Nahost-Konflikt im "Walled Off Hotel"



Sally Potter's "Party" Abrechnung mit der britischen Upper-Class als böser Kinospaß



Frauen in Gesellschaft



Die geheimnisvoll-poetischen Arbeiten von Shirin Neshat



Im Internet unter www.DasErste.de/ttt



Moderation: Max Moor



Redaktion: Susanne Schettler (WDR)



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de