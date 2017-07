Am Freitag könnten Unternehmens- und Konjunkturdaten für frische Impulse sorgen. So u.a. werden die PKW-Zulassung im Monat Juni veröffentlicht und mit Citigroup, JP Morgan Chase und Wells Fargo starten die ersten US-Banken in die Berichtssaison. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Termine für Anleger am Freitag, den 14.7.2017.