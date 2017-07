ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Nach den deutlichen Vortagesgewinnen, ausgelöst durch die taubenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen, fehlten dem Markt neue Impulse. Eingebremst wurde das Sentiment zudem von deutlichen Abgaben der Novartis-Aktie. Auslöser waren Berichte über den überraschenden Weggang von Astrazeneca-CEO Pascal Soriot, der stattdessen Chef der israelischen Teva Pharmaceutical Industries werden soll. So meinte Liberum-Analyst Roger Franklin, Soriot sei ein "Qualitäts-CEO gewesen, der für einen rund 40-prozentigen Anstieg des Aktienkurses auf Dollarbasis verantwortlich war". Die Personalie belastete den europäischen Pharma-Index, der mit einem Minus von 0,7 Prozent schwächster Sektor war.

Für die Novartis-Aktie ging es um 1,0 Prozent nach unten. Hier half es auch nicht, dass sich der Pharma-Konzern Hoffnungen auf eine Zulassung seines Mittels Tisagenlecleucel gegen Leukämie in den USA machen kann. Ein Ausschuss der Gesundheitsbehörde FDA sprach sich einstimmig dafür aus, dem Mittel zur Behandlung von Kindern und jungen Erwachsenen mit einer bestimmten Form von Blutkrebs die Zulassung zu erteilen. Die FDA ist zwar nicht an die Empfehlung des Ausschusses gebunden, folgt ihr jedoch in der Regel.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.004 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen 2 Aktien. Umgesetzt wurden 38,8 (zuvor: 41,7) Millionen Aktien.

Die Gewinnerliste wurde dagegen von den Finanzwerten angeführt. Hintergrund war eine leichte Erholung der Renditen am Anleihemarkt. Diese waren am Vortag nach der taubenhaft aufgenommenen Rede von Fed-Chefin Yellen unter Druck geraten. Die Bundrendite notierte am Abend bei 53 Basispunkten, nachdem sie am Mittwoch bis auf 51 Basispunkte gefallen war. Eine steigende Zinsstrukturkurve ist positiv für Banken. Die Aktie der CS Group gewann 0,9 Prozent, UBS legten um 0,4 Prozent zu und die Aktien der Zurich Insurance schlossen den Handel mit einem Plus von 0,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2017 11:39 ET (15:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.