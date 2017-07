PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat seinen jüngsten Erholungskurs am Donnerstag gebremst fortgesetzt. Der Markt profitierte wie schon am Vortag weiter von den Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen. Das von ihr in Aussicht gestellte behutsame Vorgehen bei weiteren Leitzinsanhebungen hatte am Mittwoch schon den Märkten nach oben verholfen und den US-Leitindex Dow Jones Industrial letztlich auf ein Rekordhoch gehievt. Experten werteten ihre Worte als Signal gegen einen steilen geldpolitischen Straffungskurs, der Aktien in der Theorie weniger attraktiv gemacht hätte.

Der EuroStoxx schloss 0,36 Prozent höher bei 3527,83 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich den höchsten Stand seit zwei Wochen erreicht hatte. Der Leitindex der Eurozone setzte sich damit oberhalb der Marke von 3500 Punkten ab, unter die er Ende Juni gerutscht war.

Der französische Leitindex CAC-40 rückte um 0,25 Prozent auf 5235,40 Zähler vor. Der Londoner FTSE 100 ("Footsie") jedoch bewegte sich mit minus 0,05 Prozent auf 7413,44 Punkte kaum vom Fleck. Freundliche und stark gewichtete Minenwerte verhinderten größere Verluste beim britischen Leitindex./la/mis

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

