München (ots) - Königlicher Glamour in Deutschland: Vom 19. Juli bis 21. Juli sind Großbritanniens Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) auf Deutschlandtour. Zum Auftakt kommen die britischen Royals nach Berlin. Die Hauptstadt ist eine von drei Stationen des Paares, Kate und William besuchen auch Heidelberg (20. Juli) und Hamburg (21. Juli). Beim ersten gemeinsamen Deutschland-Besuch von Prinz William und Herzogin Kate sind auch ihre Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, mit dabei.



Das Erste begleitet alle drei Stationen der Familie mit täglichen Sondersendungen, die Redaktion liegt beim rbb (Federführung). Es moderieren Mareile Höppner und Rolf Seelmann-Eggebert.



In Berlin steht am 19. Juli zunächst ein Treffen mit Angela Merkel auf der königlichen Agenda. Es folgen ein Besuch des Brandenburger Tors, des Holocaust-Mahnmals und des "Straßenkinder e.V.", in Berlin- Marzahn. Auch ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist vorgesehen. Am Mittwochabend wird William eine Rede bei einer Feier zu Ehren von Königin Elizabeth II. in der Residenz der britischen Botschaft in Berlin halten.



Am Donnerstag, 20. Juli, geht es in die Universitätsstadt Heidelberg. Am Abend kehren die Royals nach Berlin zurück, um in dem historischen Tanzsaal "Clärchens Ballhaus" Vertreter der Kunst-, Kultur-, Mode- und Technologieszene der Hauptstadt zu treffen.



Am Freitag, 21. Juli, reisen Kate und William dann nach Hamburg. In der Hansestadt besucht die Königsfamilie unter anderem die Elbphilharmonie, das maritime Museum und das Airbus-Werk.



Die Sendetermine im Überblick:



Mittwoch, 19. Juli 2017 / 14:10 bis 15:25 Uhr und 21:45 bis 22:15 Uhr William & Kate in Berlin: Besuch des Holocaust-Mahnmals, Treffen mit Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier, Gespräch mit Kindern und Jugendlichen bei "Straßenkinder e.V.", Empfang in der Residenz der britischen Botschaft



Donnerstag, 20. Juli 2017 / 14:10 bis 15:25 Uhr William & Kate in Heidelberg: Besuch des deutschen Krebsforschungszentrums, Rundgang durch die Altstadt, Ruderregatta auf dem Neckar



Freitag, 21. Juli 2017 / 15:10 bis 16:00 Uhr William & Kate in Hamburg: Besuch der Elbphilharmonie, des maritimen Museums und des Airbus-Werks



