Viele britische Großbanken haben ihre Immobilienmanager nach Frankfurt geschickt, um dort freie Büroflächen zu sondieren. Trotzdem dürfte Frankfurt längst nicht bei allen Bankern ganz oben auf der Umzugsliste stehen.

In seinem Büro hat Markus Kullmann eine große Karte von der Frankfurter Innenstadt aufgehängt. Im Fokus hat der Makler vom Immobilienberatungsunternehmen JLL dabei ganz klar das Bankenviertel. Kullmann nennt es CBD - central business district. Es verläuft in Ringen rund um die Alte Oper in der Innenstadt, im Süden runter an den Main und im Westen bis zum Platz der Republik. Genau in dem Areal sucht Kullmann nach Besichtigungsobjekten, wenn mal wieder ein Immobilienmanager einer Großbank bei ihm anklingelt.

Und das passiert seit dem Brexit-Votum vor einem Jahr immer häufiger. Der Makler hat in den vergangenen Monaten Gruppen von diversen Großbanken zur Besichtigungstour durch Frankfurt geführt. Kullmann zeigt den Immobilienspähern dann die Mainmetropole, zu Fuß, per Fahrrad und manchmal auch auf dem Segway. Bis zu zehn Objekte schafft er pro Tag, dank der "kurzen Wege", die die Gäste aus London sehr schätzen. Maximal drei Tage dauern diese Touren durch das Frankfurter Bankenviertel, Immobilienmanager und ITler besichtigen bestehende Büros und schillernde Neubauprojekte wie den Global Tower, der im alten Commerzbank-Turm entsteht. Kullmann geht davon aus, dass am Ende 50.000 bis 100.000 Quadratmeter Bürofläche in Frankfurt brexitbedingt neu vermietet werden könnten.

Tatsächlich ...

