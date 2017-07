Stefan Winter, Vorsitzender des Verbands der Auslandsbanken, erklärt, was der Brexit für die Banken bedeutet und worauf es ihnen bei der Wahl eines neuen Standorts ankommt.

WirtschaftsWoche: Herr Winter, wegen des Brexits müssen Banken Aktivitäten aus London in die EU verlagern. Seit Monaten arbeiten sie an entsprechenden Plänen. Wann sind Sie fertig?

Stefan Winter: Soweit die Entscheidungen noch nicht gefallen sind, sind die Prozesse bei allen betroffenen Häusern im finalen Stadium und auf höchstens zwei in Betracht kommende Standorte reduziert. Aber auch diese noch ausstehenden Entscheidungen werden in Kürze getroffen werden, um bis März 2019 eine voll funktionsfähige Einheit in einem Mitgliedsstaat der EU27 zu errichten. Es kann übrigens auch sein, dass die Entscheidungen teilweise bereits getroffen, aber noch nicht publiziert wurden, um Unsicherheiten bei den Mitarbeitern und den Aufsichtsbehörden zu vermeiden. Da aber auch die Kunden oft bei unseren Mitgliedern nachfragen, wie nach einem Brexit die bisherigen Dienstleistungen erbracht werden können, werden wir sicherlich in Kürze auch von weiteren Entscheidungen hören. Wir müssen auch im Auge behalten, dass es vor allem ein Thema für Banken aus Nicht-EU-Ländern ist. Für Banken aus Deutschland, Frankreich oder Spanien stellen sich andere Fragen. In der Regel wird es hier zu Verlagerungen ins Mutterhaus kommen.

Viele Banken entscheiden sich offenbar für ...

