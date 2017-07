Lieber Leser,

der Ölpreis konnte sich in dieser Woche zunächst erholen, gab jedoch am Donnerstagvormittag erneut nach. Der Grund: Der monatlich erscheinende IEA-Bericht (nicht zu verwechseln mit dem EIA-Bericht) ist raus und die Schätzungen des Instituts zeigen weiterhin eine erhöhte OPEC-Produktion an.

US-Produktion erhöht sich bei stark fallenden Beständen

Nachdem in der vorletzten Woche der Oil Rig Count erstmals seit Januar um zwei Plattformen abgenommen ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...