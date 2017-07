Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am Frankfurter Aktienmarkt legte der DAX am Donnerstag eine Verschnaufpause ein. Nach der Rallyrunde vom Mittwoch legte er nur noch geringfügig um 0,1 Prozent auf 12.641 Punkte zu. Heraus ragte die Commerzbank. Die Aktie gewann 2,7 Prozent auf 11,27 Euro, nachdem sich die Bank mit der Belegschaft auf den geplanten Stellenabbau geeinigt hat.

Der DAX verdaute dagegen sozusagen erst einmal die aufgelaufenen Gewinne. Weder von der Zins- noch von der Währungsseite gab es am Donnerstag nennenswerte Impulse, und daneben wartet der Markt auf den Beginn der Berichtssaison zum ersten Halbjahr.

Weiter gesucht waren auch Lufthansa, die mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 20,97 Euro nach wie vor vom kürzlich gemeldeten Boom bei den Passagierzahlen profitierten.

Dagegen fielen Daimler mit den Berichten um die Schadstoff-Emissionen um 0,5 Prozent zurück. Ausgebremst wurde der DAX allerdings vor allem von Siemens, die 1,9 Prozent abgaben, nachdem das Brokerhaus Liberum die Kaufempfehlung zurückgezogen hat.

Metro leiden unter Index-Fonds

Der MDAX hatte am Donnerstag für einen Tag ein zusätzliches Mitglied. Grund war die Aufspaltung der Metro in den Elektronikteil Metro AG und die Abspaltung Metro Wholsale and Food Specialist AG. Die Elektronik-Metro notierte zum Schluss bei gut 9,57 Euro, während Metro Wholesale & Food bei 17,95 Euro umging. In der Summe ergibt dies einen Wert von gut 27,52 Euro - die alte Metro-Aktie schloss am Vortag mit 29,18 Euro.

Händler verwiesen darauf, dass die passiven Index-Anleger zum Börsenschluss wegen der Index-Nachbildungen die Aktien verkaufen mussten. Während die passiven MDAX-Anleger die Metro Wholesale abgaben, musste MSCI aus der Metro AG raus, der künftigen Ceconomy. "Damit sollten nun beide Aktien am Freitag eine Erholungschance haben", sagte ein Händler.

Norma stark - Südzucker schwach

Norma stiegen um gut 10 Prozent, nachdem der Autozulieferer die Prognosen nach oben genommen hat. Er rechnet nun mit einem Wachstum von 4 bis 7 Prozent statt von 1 bis 3 Prozent bisher.

Südzucker reagierten mit einem Abschlag von 0,9 Prozent auf ihre Quartalszahlen. Sie sind operativ zwar besser als erwartet ausgefallen. Der Gewinn sei aber von einer höheren Steuerquote belastet worden, hieß es im Handel. Zum besseren operativen Ergebnis hätten die gestiegenen Zuckerpreise beigetragen, eine Entwicklung, die sich nach Einschätzung der Deutschen Bank nicht als nachhaltig erweisen wird.

K+S stiegen um 1 Prozent, nachdem Uralkali bei einem Vertrag in China höhere Preise für Kali-Dünger durchsetzen konnte.

Außerhalb der DAX-Familie gewannen die Aktien der Bauer AG weitere 5,6 Prozent. Dagegen fielen Co.don um 10,4 Prozent zurück. Mit der EU-Zulassung ihrer Gelenkknorpeltherapie war der Kurs am Mittwoch in der Spitze um gut 15 Prozent gestiegen. "Das war eigentlich erstaunlich, weil die Zulassung erwartet worden war", sagte ein Händler. Insofern seien die nun einsetzenden Gewinnmitnahmen für ihn keine Überraschung.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,6 (Vortag: 99,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,50 (Vortag: 3,77) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner, 7 -verlierer und 2 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.641,33 +0,12% +10,11% DAX-Future 12.625,00 -0,04% +10,33% XDAX 12.632,77 -0,02% +10,36% MDAX 25.078,55 +0,52% +13,02% TecDAX 2.288,91 +0,60% +26,34% SDAX 11.141,45 +0,54% +17,04% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,10 -31 ===

