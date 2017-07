DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.527,83 +0,36% +7,21% Stoxx50 3.163,91 +0,15% +5,09% DAX 12.641,33 +0,12% +10,11% FTSE 7.413,44 -0,05% +3,79% CAC 5.235,40 +0,25% +7,67% DJIA 21.556,80 +0,11% +9,08% S&P-500 2.447,28 +0,16% +9,31% Nasdaq-Comp. 6.269,05 +0,13% +16,46% Nasdaq-100 5.795,32 +0,28% +19,16% Nikkei-225 20.099,81 +0,01% +5,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,11 -30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,02 45,49 +1,2% 0,53 -19,1% Brent/ICE 48,36 47,74 +1,3% 0,62 -17,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,31 1.216,61 +0,1% +1,70 +5,8% Silber (Spot) 15,76 15,92 -1,0% -0,16 -1,0% Platin (Spot) 906,70 919,50 -1,4% -12,80 +0,3% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,5% -0,01 +5,8%

FINANZMARKT USA

Gut behauptet - Nach den kräftigen Vortagesgewinnen, ausgelöst durch taubenhafte Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen, nimmt sich die Wall Street eine Auszeit. Zwar waren die meisten ihrer Aussagen vor dem Kongress den Anlegern nicht unbekannt, doch wurden die schlimmsten Befürchtungen einer zu raschen Straffung der Geldpolitik zerstreut. Nach American Airlines und United Continental geht nun auch Jetblue Airways von einer deutlichen Verbesserung des Umsatzes pro Sitzmeile aus. Bei Delta Air Lines erhöhte sich der Umsatz je Passagiermeile im zweiten Quartal erstmals seit 2014, doch hat die Fluglinie einen Rückgang beim Ergebnis verzeichnet. Für die Aktie von Jetblue geht es um 2,9 Prozent nach oben. Delta Airlines verlieren dagegen 1,9 Prozent. Die Papiere von American Airlines und United Continental legen nach den deutlichen Vortagesgewinnen um weitere 0,7 bzw. 0,9 Prozent zu. Für Target geht es um 3,9 Prozent nach oben. Der Discount-Einzelhändler hat seine Prognosen angehoben. Dies stützt auch die Aktie von Wal-Mart, die mit einem Plus von 1,4 Prozent größter Gewinner im Dow-Jones-Index ist. Der US-Einzelhändler JC Penney will verstärkt auf Spielwaren setzen und damit den Umsatz weiter ankurbeln. Die Aktie von JC Penney klettert um 4,4 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - An den europäischen Börsen profitierten die Kurse von kleineren Anschlusskäufen nach dem Kursfeuerwerk am Vortag. "Grund für die Euphorie an den Börsen sind die jüngsten Aussagen der Notenbank-Vorsitzenden Janet Yellen zur zukünftigen Geldpolitik", sagte Milan Cotkovic von Axi Traders. Die Rede von Yellen am Mittwoch wurde als taubenhaft eingestuft und dämpfte Erwartungen an eine baldige US-Zinserhöhung. Zudem kamen am Morgen gute Nachrichten aus China. Dort übertrafen die Handelsbilanzdaten sowohl beim Import als auch beim Export die Erwartungen. Von der Hoffnung auf nur langsame Zinserhöhungen profitierten die Telekom-Aktien. Der Stoxx-Telekom-Index gewann 1,5 Prozent. BT Group stiegen um 4 Prozent, Telecom Italia um 2,7 Prozent und Telefonica um 2,2 Prozent. In Paris zogen Alstom nach starken Auftragseingängen um knapp 3 Prozent an. Auch die Banken waren tendenziell weiter gesucht, der Branchenindex stieg um 0,9 Prozent. Commerzbank gewannen 2,7 Prozent, nachdem sich die Bank mit der Belegschaft über den geplanten Stellenabbau geeinigt hat. Auf der Verliererseite in Europa standen die Pharma-Titel mit einem Minus des Branchenindex von 0,8 Prozent. Das lag an Astrazeneca, die 3,5 Prozent abgaben. Vorstandsvorsitzender Pascal Soriot wechselt laut einem israelischen Bericht zum Konkurrenten Teva. Angesichts negativer Presseberichte über massive Verfehlungen bei den Auto-Emissionen ging es für die Daimler-Aktie um 0,5 Prozent nach unten. Siememns verloren fast 2 Prozent, nachdem das Brokerhaus Liberum die Kaufempfehlung zurückgezogen hat. Norma stiegen um gut 10 Prozent, nachdem der Autozulieferer die Prognosen nach oben genommen hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1385 -0,61% 1,1455 1,1425 +8,3% EUR/JPY 129,04 -0,22% 129,32 129,18 +5,0% EUR/CHF 1,1023 +0,07% 1,1016 1,1015 +2,9% EUR/GBP 0,8811 -0,61% 0,8865 1,1280 +3,4% USD/JPY 113,35 +0,39% 112,90 113,09 -3,0% GBP/USD 1,2921 -0,01% 1,2923 1,2887 +4,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen ist US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen gefeiert worden. Ihr eher taubenhaft interpretierter Auftritt vor dem Kongress versetzte Anleger in Kauflaune. In Hongkong zeigte sich der HSI fest, der Leitindex erklomm ein neues Zweijahreshoch. Der Kospi in Seoul kletterte auf Rekordhoch, nachdem die südkoreanische Zentralbank ihre Wachstumsprognose angehoben, das Zinsniveau aber bestätigt hatte. In Schanghai endete eine mehrtägige Durststrecke, der Composite legte zu - auch gestützt durch gute Handelsdaten. Die Im- und Exporte kletterten deutlicher als erwartet im Juni. Dabei zeigten sich die Aktien großer Unternehmen tendenziell fest, während die Börsenneulinge nicht Schritt halten konnten. Die Handelsdaten bezögen sich eher auf die Großkonzerne, hieß es zur Erklärung. Nur die Börse in Tokio mimte den Spielverderber, denn hier belastete die Yen-Aufwertung im Zuge der Dollarschwäche. Der Nikkei-225 zeigte sich weitgehend unverändert. Am Aktienmarkt zogen Bankenwerte an. In China stiegen Bank of China um 1,6 Prozent, Industrial and Commercial Bank um 1,7 und Agricultural Bank of China um 1,1 Prozent. Händler sprachen nach den jüngsten Kapitalmarktspritzen der Behörden von gesunkenen Sorgen über Liquiditätsengpässe. Auch in Australien zählten Bankentitel zu den klaren Gewinnern. Nach einem angehobenen Ausblick zogen Weichai Power in Hongkong um über 10 Prozent an. Nach einer verbesserten Bonitätseinstufung durch Moody's legten Geely Auto auf ein neues Allzeithoch zu, ehe Gewinnmitnahmen den Kurs knapp ins Minus drückten. China Everbright International gewannen 7,3 Prozent, der Entsorger lieferte einen äußerst optimistischen Ausblick. In Indien kletterten Oil & Natural Gas um 1,6 Prozent und Hindustan Petroleum um 5,1 Prozent. Laut Medienberichten zahlt das Öl- und Gasexplorationsunternehmen eine signifikante Prämie bei der Übernahme von Hindustan Petroleum, bei dem der Staat bislang noch Mehrheitsaktionär ist.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BASF muss weiter Tests zu Kosmetika-Konservierungsmittel erbringen

Das deutsche Unternehmen BASF-Grenzach hat sich erfolglos gegen Auflagen gewehrt, Informationen zur Giftigkeit ihres in Kosmetika eingesetzten Konservierungsstoffs Triclosan zu erbringen. Ein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz der BASF-Tochter gegen entsprechende Auflagen der Europäischen Chemikalienagentur (Echa) scheiterten vor dem Europäischen Gericht erster Instanz, wie dessen Präsident am Donnerstag in Luxemburg mitteilte.

Commerzbank und Betriebsrat einigen sich auf Rahmen für Stellenabbau

Der geplante Stellenabbau bei der Commerzbank ist in trockenen Tüchern. Wie die Bank mitteilte, hat sich das Management mit den Arbeitnehmergremien auf einen Rahmeninteressenausgleich und einen Rahmensozialplan geeinigt. Die verbindlichen Vereinbarungen sehen unter anderem vor, dass betriebsbedingte Kündigungen nur als "letztes Mittel" der personalwirtschaftlichen Umsetzung möglich sind. Davor müssen zahlreiche andere Möglichkeiten ausgeschöpft worden sein.

Dobrindt zitiert Daimler nach neuen Vorwürfen ins Ministerium

Angesichts neuer Vorwürfe gegen Daimler im Abgas-Skandal hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Vertreter des Autoherstellers nach Berlin zitiert. Die Untersuchungskommission Volkswagen des Ministeriums habe Daimler zu einer "Sondersitzung" eingeladen, um den Vorwürfen nachzugehen, teilte das Ministerium mit.

EU-Kommission erhöht Druck auf Deutschland in VW-Abgasaffäre

In der Abgasaffäre hat die EU-Kommission den Druck auf Deutschland erhöht. In einem Schreiben forderte die Behörde eine Erklärung, warum die Bundesrepublik keine Sanktionen gegen "einen Fahrzeughersteller" verhängt habe, "der nach EU-Recht verbotene Abschalteinrichtungen" für Emissionstest verwendet habe. Der Brief ist ein weiterer Schritt im Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, das Brüssel im Dezember eingeleitet hatte.

EVG: Neue Loks und mehr Mitarbeiter für Bahn-Güterverkehrssparte

Die Deutsche Bahn wird nach Angaben der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wieder in die angeschlagene Güterverkehrstochter DB Cargo investieren. Die Bahn werde neue Loks und Güterwaggons kaufen und "mehrere hundert Mitarbeiter" neu einstellen, erklärte EVG-Chef Alexander Kirchner nach einer Sitzung des Bahn-Aufsichtsrates. Kirchner ist stellvertretender Vorsitzender.

Deutsche Bahn vor Auftrag für Metro in Katar - Magazin

Die Deutsche Bahn steht laut einem Magazinbericht vor einem Großauftrag aus Katar. Der Berliner Logistikkonzern könne bald den Zuschlag für den Betrieb und die Instandhaltung der neuen Metro in der Hauptstadt Doha erhalten, schreibt die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Kreise in der Hauptstadt. Der Auftrag im Volumen von 2 Milliarden Euro mit mehrjähriger Laufzeit könne in den kommenden Wochen unterzeichnet werden.

Drägerwerk bestätigt trotz Gewinnrückgangs Prognose

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im zweiten Quartal trotz etwas höherer Einnahmen operativ ein Fünftel weniger verdient als im Vorjahr. Die Jahresprognose bestätigte der im TecDAX notierte Konzern jedoch.

Eurowings macht einen Bogen um Flughafen Frankfurt

Die Lufthansa-Tochter Eurowings wird den Flughafen Frankfurt bis auf Weiteres nicht ansteuern. "Das ist für uns aktuell kein Thema", sagte Eurowings-Geschäftsführer Oliver Wagner und erteilte damit Spekulationen eine Absage, dass die Fluggesellschaft das Rhein-Main-Drehkreuz ab 2018 in ihren Flugplan aufnehmen könnte. Der Grund: Der Flughafen ist dem Manager schlicht zu teuer.

Norma erhöht ihre Jahresumsatzprognose für 2017

Der Verbindungstechnikspezialst Norma ist im zweiten Quartal robust gewachsen und traut sich deshalb ein höheres Jahresziel zu. Das organische Wachstum soll 2017 nun 4 bis 7 Prozent erreichen, wie das Maintaler Unternehmen mitteilte. Bislang hatte Norma hier nur ein Plus von 1 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt.

Singulus erhält Auftrag über 10 Millionen Euro

Die Singulus Technologies AG hat von einem deutschen Kunden einen Auftrag zur Lieferung von mehreren Vakuum-Beschichtungsanlagen (Vakuum-Kathodenzerstäubung) erhalten. Die Anlagen seien ein wichtiger Bestandteil für den spezifischen Fertigungsprozess des Kunden für die Produktion von CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen. Das Auftragsvolumen liege bei über 10 Millionen Euro, teilte das Unternehmen weiter mit.

Rätselraten um den Astrazeneca-CEO: bleibt er oder geht er?

Ein Bericht in einem israelischen Medium hat die Aktionäre des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca verschreckt. Calcalist schrieb am späten Mittwoch auf seiner Internetseite, Astrazeneca-CEO Pascal Soriot werde in gleicher Position zum israelischen Generikahersteller Teva wechseln. Eine Astrazeneca-Sprecherin sagte, "Marktgerüchte oder Spekulationen" kommentiere das Unternehmen nicht. Ebenso reagierte ein Sprecher von Teva.

Ex-Bahnchef Grube geht zur US-Investmentbank Lazard

Der langjährige Bahn-Chef Rüdiger Grube wechselt in die Finanzbranche und geht zur US-Investmentbank Lazard. Mit seinen Erfahrungen als Manager und seinen weitverzweigten Kontakten soll der 65-Jährige mit den beiden Deutschlandschefs des Geldhauses, Ken Oliver Fritz und Eric Fellhauer, zusammenarbeiten, teilte Lazard mit.

Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam Kampfjet entwickeln

Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam einen europäischen Kampfjet entwickeln und konkrete Planungen dazu bis Mitte kommenden Jahres vorlegen. Das kündigten Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einer Sitzung des Deutsch-Französischen Ministerrates in Paris an.

