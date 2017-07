-------------------------------------------------------------- weitere Informationen hier http://ots.de/PsUWj --------------------------------------------------------------



In der Urlaubszeit kommt es leider wieder vermehrt zu Wohnungseinbrüchen durch organisierte Einbrecherbanden. Der hierdurch entstehende Sachschaden geht in die Millionen. Häufig bleibt bei den Opfern eines Einbruchs über Jahre ein Gefühl der fehlenden Sicherheit. Um diesem entgegen zu wirken, entwickelt luis energy mit viel Erfahrung Sicherheitssysteme, die auch für den normalen Verbraucher erschwinglich sind.



Die neu auf dem Markt zu erhaltende Überwachungskamera HD-IN von luis energy arbeitet kabellos für bis zu 30 Tage und bringt das Livebild weltweit direkt auf das Smartphone. Möglich macht dieses der moderne Hochleistungs-Lithium-Akku im Inneren der Kamera. Die Verbindung zum Internet, und somit zu Ihrem Smartphone, erfolgt unkompliziert per Haus WLAN.



Auch bei der Installation hat luis energy auf die Kundenfreundlichkeit gesetzt - "der Benutzer kann die Kamera in weniger als 3 Minuten mit unserer App einrichten. Fachwissen ist nicht notwendig. Sollte mal etwas nicht passen, bieten wir einen im Preis enthaltenen telefonischen Service an, welcher dem Kunden sofort weiterhilft" so Jan Luis, Geschäftsführer der LUIS GmbH.



Die intelligente Bewegungserkennung bemerkt wenn sich etwas vor der Linse tut, und speichert die Aufnahmen mit Ton in der Kamera. Auf Wusch erhält der Benutzer eine Warnmeldung auf sein Smartphone und kann sofort den Livestream, oder das gespeicherte HD-Video anschauen. Eine Gegensprechfunktion ist ebenfalls in die luis energy Überwachungskamera verbaut worden, sodass der Eindringling bei Bedarf verschreckt und Hilfe geholt werden kann.



Die Überwachungskamera wird mit 60 Monaten Garantie und kostenfreier App für iOS und Android ausgeliefert.



Schützen auch Sie Ihr Eigentum und testen Sie die luis energy Überwachungskamera 14 Tage ohne Risiko aus, um sich von diesem sinnvollen und einfachen Sicherheitssystem zu überzeugen.



Weitere Informationen erhalten Sie im Fachhandel oder direkt auf http://de.luis.eu



