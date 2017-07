Lieber Leser,

während US-Aktien am Mittwochabend in dieser Woche bereits ihre Konsolidierungsphasen nach oben verlassen hatten und damit den Aufwärtstrend aus der markttechnischen Perspektive weiterhin bestätigen, scheint der TecDAX an seinem Ausbruch noch zu arbeiten. Der zuvor erfolgte Einbruch war jedoch aufgrund eines steigenden Euros vergleichsweise stärker ausgefallen als im US-Markt, insofern hat der deutsche Technologieindex einen längeren Weg zurückzulegen. ... (Rami Jagerali)

