San Francisco - Optimizely, die weltweit führende Experimentations-Plattform, gibt bekannt, dass Jay Larson das Unternehmen künftig als Chief Executive Officer leiten wird. Zusätzlich wird er Mitglied im Board of Directors. Dan Siroker wird in seiner Funktion als Mitgründer und Executive Chairman weiterhin die Bereiche Design, Entwicklung und Produktmanagement in Vollzeit verantworten.

"Ich bin begeistert, Jay Larson bei uns begrüßen zu dürfen", sagt Dan Siroker, Mitgründer und Executive Chairman von Optimizely. "Er kommt in einer Zeit zu Optimizely, in der die Welt einen grundlegenden Wandel durchmacht: Experimentation wird für die Unternehmen zu einem wesentlichen Element ihrer Geschäftsstrategie. Die Idee ist großartig und ich glaube, dass wir hier die Möglichkeit haben, ein Unternehmen mit großer Zukunft aufzubauen - ein Unternehmen, das uns alle überleben wird: Es deckt das Bedürfnis von Firmen, Experimente durchzuführen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Ich habe Jay Larson an Bord geholt, weil ich sicher bin, dass er der perfekte CEO für unsere nächste Wachstumsphase sein wird."

Über 90 Millionen US-Dollar Einnahmen

Im vergangenen Jahr stiegen die regelmäßigen Einnahmen von Optimizely auf über 90 Millionen US-Dollar an; die Zahl der Mitarbeiter wuchs auf 400. Dieses stattliche ...

