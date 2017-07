US-Präsident Donald Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron haben Einigkeit demonstriert. Man habe intensive und gute Gespräche geführt, sagten Trump und Macron am Donnerstag in Paris, einen Tag vor dem französischen Nationalfeiertag, zu dem Macron Trump eingeladen hatte.

Es sei in den Gesprächen unter anderem um Handel, Sicherheit und um die Stabilität im Nahen Osten gegangen, so Macron. "Wir waren uns einig, für freien und fairen Handel zu werben", so Macron. Die Gespräche hätten zudem gezeigt, dass auch die US-Seite der Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus im Internet eine hohe Bedeutung zumesse. "Den Internetbetreibern müssen Auflagen gemacht werden", so Macron.

In den kommenden Wochen solle dazu ein Aktionsplan ausgearbeitet werden. Bezüglich des Klimawandels sei die Meinungsverschiedenheit bekannt. "Ich respektiere die Entscheidung von US-Präsident Trump, er wird sein Wahlversprechen erfüllen wollen", so Macron. Frankreich stehe aber weiter zum Pariser Klimaabkommen.

Trump bedankte sich für die Einladung und lobte Macron unter anderem dafür, Bürokratie abbauen zu wollen. Die Freundschaft zwischen den Ländern wie auch zwischen den beiden Präsidenten sei unzertrennlich, so Trump. Das für den Abend geplante Essen am Eiffelturm sei ein "Essen unter Freunden", betonte Macron auf eine entsprechende Nachfrage.