Liebe Leser,

am 13.07.2017 werden die beiden neuen Aktien der Metro gehandelt. Die Metro Wholesale & Food Specialist Aktie startet etwas verhalten in den Tag, als eigenständiges Unternehmen. In dem neuen Unternehmen wird das bisherige Lebensmittelgeschäft ausgelagert, sodass das Elektrogeschäft, zu dem auch Media Markt und Saturn gehören, eigenständig agieren kann. Von der Trennung erhoffen sich einige Marktbeobachter eine bessere Bewertung für die beiden neuen Unternehmen.

Durch ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...